Perché a Lecco arrivano i falchi | la sfida dei 63mila euro per bonificare l' Urban Center

A Lecco si è deciso di intervenire sull’Urban Center a causa del guano di piccione accumulato sulle travature del tetto. Sono stati installati dispositivi acustici che riproducono i versi di rapaci, con l’obiettivo di allontanare gli uccelli, ma finora non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Per questa ragione, si sta valutando un investimento di 63.000 euro per un intervento di bonifica e ristrutturazione dell’edificio.

Guano di piccione sulle travature del tetto. Un sistema acustico che gracchia a intervalli regolari i versi acuti di rapaci e che non è bastato. E una scadenza che stringe: il 27 aprile l'Urban Center La Piccola dovrà essere consegnato al suo gestore e le travi non possono presentarsi così. Con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Transizione ecologica e partecipazione: al via l’Urban CenterLa Città di Avellino si dota di un nuovo spazio strategico dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle... Ad Avellino l'evento finale del progetto "Urban Center"Avellino si dota di un nuovo spazio strategico dedicato alla partecipazione, alla trasparenza e alla progettazione condivisa delle trasformazioni...