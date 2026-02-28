Emergenza freddo prorogata l' accoglienza notturna per i senzatetto all' Urban Center

La giunta comunale di Reggio Calabria ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2026 l'utilizzo dell'Urban Center, in via Tommaso Campanella, come struttura temporanea per l'accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora.L'iniziativa era già attiva in via straordinaria dal 15 gennaio al 28.