L' eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946 raccontato da Nadia Bagnoli in un libro
Mercoledì 22 aprile alle 16 si terrà la presentazione del libro “Oltre il mio nome” nella sala dell’Incontro di Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12, a Forlì. L’evento si svolge in occasione dell’81° anniversario della Liberazione del 1945-2026. Il volume, scritto da Nadia Bagnoli, ripercorre l’eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1946, con dettagli sulla vicenda e testimonianze dell’epoca.
Mercoledì 22 aprile, alle 16, nella sala dell'Incontro di Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione 1945-2026 di Forlì, verrà presentato il libro “Oltre il mio nome. Storie e memorie di quell’estate” di Nadia Bagnoli con prefazione di Mario Proli e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Panoramica sull’argomento
Si parla di: Forlì, 25 aprile: il programma delle celebrazioni; Dal 18 al 26 aprile il programma completo per l’81° anniversario della Liberazione a Forlì.