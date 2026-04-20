L' Eccellente Street Food | a Novoli i migliori operatori enogastronomici d' Italia

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel quartiere di Novoli a Firenze, si svolgerà l'evento chiamato

Dal 24 al 26 aprile 2026 a Firenze si terrà l'Eccellente Street Food, appuntamento itinerante che in questi tre giorni farà tappa al parco San Donato nel quartiere di Novoli e porterà ottimo cibo cucinato su quattro ruote. Il programma di Eccellente Street Food prevede la presenza dei migliori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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