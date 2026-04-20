Lecce Trinchera sicuro | Questa è una squadra abituata a lottare da sempre Oggi è un’altra occasione che cerchiamo di sfruttare al massimo Su Camarda…

Nel pre partita di Lecce Fiorentina, Trinchera ha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando che la squadra è abituata a lottare e che questa rappresenta un’altra occasione da sfruttare al massimo. A pochi minuti dall’inizio del match di Serie A, il dirigente ha commentato la preparazione della squadra senza entrare in dettagli specifici, evidenziando la fiducia nell’approccio della squadra alla sfida.

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