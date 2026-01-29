Milan Camarda operato e fuori tre mesi | concluderà questa stagione in forza al Lecce

Francesco Camarda si è sottoposto a un intervento alla spalla destra e resterà fuori per circa tre mesi. Il giovane attaccante, di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce, ha subito un infortunio serio all’inizio di gennaio. La stagione per lui si interrompe qui, e dovrebbe tornare in campo solo alla fine dell’anno.

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come, nella giornata di ieri, Francesco Camarda si sia operato alla spalla destra dopo il serio infortunio subito in Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio. La terapia conservativa, sperimentata in un primo periodo, non ha dato buoni frutti e, pertanto, il giovane attaccante classe 2008 ha deciso - di comune accordo con la sua famiglia - di procedere con l'operazione. Ieri, dunque, Camarda ha subito un «intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

