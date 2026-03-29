Zoff sicuro | Tonali è certamente uno dei punti di forza di questa squadra ma Tardelli era un’altra cosa

L’ex portiere e allenatore si è espresso sulla situazione della squadra, affermando che uno dei giocatori chiave è certamente uno dei punti di forza della formazione attuale, anche se lo ha confrontato con un ex calciatore passato. Ha inoltre commentato le sfide future, sottolineando che la partita in trasferta rappresenta un ostacolo difficile, specialmente considerando le condizioni del campo.

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