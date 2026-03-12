In questi giorni si parla molto di Eileen Gray grazie alla presentazione del film-documentario

Fu tra le prime a utilizzare tubolari d'acciaio cromato, vetro e pelle, pur mantenendo un legame con materiali tradizionali come la lacca e il legno e, a differenza della rigidità di alcuni contemporanei, a mettere al centro il benessere fisico e psicologico dell'individuo, creando spazi flessibili e intimi. Il suo capolavoro architettonico è Villa E.1027 (1926-1929) a Roquebrune-Cap-Martin, un manifesto dell'architettura moderna progettato per essere un «organismo vivente». L'opera fu a lungo oscurata da Le Corbusier, che dipinse (si dice lo abbia fatto nudo) dei murales sulle pareti bianche della villa contro il volere della Gray. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Eileen Gray, perché ora tutti parlano di lei

