A Lecce, un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo essersi scontrato con una pistola trovata in casa, secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni. La vittima avrebbe accidentalmente sparato un colpo alla testa, provocandone la morte. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La procura ha aperto un procedimento per fare luce sui fatti.

Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica a Lecce, all’interno dell’abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva insieme al fratello di 28 anni. In casa era presente anche un amico dei due. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, che si sono basati sulle testimonianze raccolte, l’episodio sarebbe riconducibile a un gesto imprudente trasformato in tragedia. L’arma sarebbe stata trovata in casa e inizialmente ritenuta non pericolosa perché il caricatore risultava vuoto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Lecce, morto un 17enne dopo un colpo di pistola alla testa. Ipotesi gioco mortale

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