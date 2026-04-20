A Lecce, nella serata di ieri, un ragazzo di 17 anni di origine bulgara è stato colpito alla testa da un colpo di pistola e è deceduto poco dopo. L’incidente si è verificato intorno alle 23, senza ulteriori dettagli disponibili sulla dinamica o sui responsabili. La polizia sta indagando sui fatti, che hanno suscitato scalpore nella comunità locale.

Un dramma si è consumato a Lecce nella tarda serata di ieri, dove intorno alle ore 23, un 17enne di origine bulgara è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola alla testa. Stando alle prime ricostruzioni, al momento della tragedia nell’abitazione erano presenti il fratello, un amico e l’anziano ex convivente della madre. L’arma risulterebbe regolarmente detenuta dall’anziano. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il giovane, trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, mentre sono in corso indagini per fare luce sull’episodio. Non è chiaro, infatti, se il colpo sia partito in maniera accidentale o se si tratti di un gesto volontario.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: colpo di pistola alla testa, morto 17enne In serata

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