A Lecce, un giovane di 17 anni ha perso la vita dopo che un colpo di pistola, accidentalmente esploso mentre la maneggiava con alcuni amici, ha causato la sua morte. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri e al momento sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La polizia sta ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente.

Un 17enne è morto ieri sera a Lecce per un colpo di pistola esploso accidentalmente da un’arma che stava maneggiando insieme a degli amici. Il fatto è accaduto all’interno dell’abitazione in cui il ragazzo viveva, di proprietà del compagno della madre, defunta alcuni mesi fa. La pistola era legalmente detenuta dall’uomo. Secondo la prima ricostruzione fornita dalla Polizia di Stato che indaga sull’accaduto, il 17enne era in casa con alcuni amici e stava maneggiando l’arma, quando sarebbe partito accidentalmente un colpo che lo ha ferito mortalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e gli agenti della Squadra mobile, delle volanti e della polizia scientifica della Questura di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti volti alla ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce, maneggia pistola ed esplode un colpo: morto 17enne

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