Adriana Poli Bortone si fa tatuare la sigla del Movimento Sociale | è polemica a Lecce

Durante il Lecce Tattoo Fest, una figura pubblica è stata fotografata con un tatuaggio sulla pelle che riporta la sigla “Msi”. La scelta del tatuaggio ha suscitato reazioni di vario tipo sui social, con alcuni utenti che lo hanno definito “nostalgico” e altri che hanno sollevato dubbi sulla sua opportunità. La notizia si è diffusa rapidamente online, alimentando discussioni tra sostenitori e critici.

LECCE – Un tatuaggio definito “nostalgico”, l’opportunità della scelta e le inevitabili polemiche. Sta facendo il giro del web l’immagine della sigla “Msi” impressa sul polso di Adriana Poli Bortone, in visita al Lecce Tattoo Fest.L’idea di farsi incidere l’acronimo del Movimento Sociale Italiano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI Il sindaco Leccese alla guida del Comitato di controllo di Aqp. Adriana Poli Bortone vicepresidenteIl nuovo organismo si è riunito per la prima volta ieri a Brindisi: è composto da 15 primi cittadini o delegati, in rappresentanza dei 257 Comuni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, interviene in merito alla situazione del Centro Ilma.; Lecce presenta la moneta celebrativa: un viaggio tra arte romana e barocca; Strade sporche di deiezioni, la sindaca: Mancanza di rispetto dei proprietari dei cani; Inaugurazione Ex Stazione Agip a Lecce, per il sindaco Adriana Poli Bortone: recupero importante per la città. Adriana Poli Bortone a 82 anni si tatua «MSI»: il gesto nostalgico della sindaca di Lecce al Tattoo Fest VIDEOLa prima cittadina salentina sorprende tutti durante il Lecce Tattoo Fest: si fa incidere sul polso l’acronimo del Movimento Sociale Italiano. Gli organizzatori esultano sui social: «Ha voluto imprime ... lagazzettadelmezzogiorno.it Adriana Poli Bortone si fa tatuare la sigla del Movimento Sociale: è polemica a LecceL’iniziativa durante la visita al Tattoo Fest: le immagini salutate con entusiasmo dal gruppo di Gioventù Nazionale. Dura critica di Salvemini: Ci risparmi presenza in fascia tricolore in piazza Pa ... lecceprima.it Leggo or ora sull’Espresso quanto segue: “La sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, 82 anni, si è fatta tatuare la scritta "Msi" durante una visita al Lecce Tattoo Fest, evento patrocinato dalla Regione Puglia e ospitato nella città che amministra.Il riferimento è a facebook Con un piccolo tatuaggio sul polso destro, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha impresso sulla pelle la scritta MSI per ricordare il partito fondato il 26 dicembre 1946 a Roma, il Movimento sociale italiano, di cui ricorre l'80esimo anniversario e in cui x.com