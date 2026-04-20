Lecce fratelli maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo | 17enne muore colpito alla testa

A Lecce, due fratelli hanno maneggiato una pistola trovata in casa, e durante l’episodio si è sparato un colpo che ha colpito alla testa un 17enne, causando la sua morte. Le autorità stanno conducendo indagini e secondo i primi accertamenti della Squadra Mobile, si tratterebbe di un gioco pericoloso che si è concluso in tragedia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato al momento.

Secondo i primi accertamenti della Squadra Mobile, il 17enne sarebbe stato vittima di un gioco pericoloso finito in tragedia. Non si sarebbe accorto che nell'arma regolarmente detenuta c'era un proiettile in canna e ha premuto il grilletto facendo partire il colpo alla testa che lo ha ucciso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. Maneggiano una pistola trovata in casa e parte un colpo. Muore un 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. Approfondimenti e contenuti Lecce, fratelli maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: 17enne muore colpito alla testaSono stati questi ultimi a lanciare l’allarme con una chiamata di emergenza ma nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il minore purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 17enne è morto in pronto ... fanpage.it Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne(ANSA) - LECCE, 20 APR - Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una ... notizie.tiscali.it