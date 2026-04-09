Crystal Palace-Fiorentina | si gioca! Diretta

Alle 21 di questa sera, a Londra, si disputa l’incontro tra il Crystal Palace e la Fiorentina, valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La partita si svolge nello stadio della squadra di casa, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato favorevole in vista del ritorno. La gara è trasmessa in diretta e attesa da appassionati di calcio europeo.

A Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana Londra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra alle 21 (ora italiana) l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. Per i viola (privi di Kean) sarà una serata molto difficile, ma la squadra di Vanoli vuole realizzare l’impresa. CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta. A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crystal Palace-Fiorentina: si gioca! / Diretta Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 0-0, Celje e Crystal Palace avantiStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di VanoliLa buona novella per la Fiorentina è arrivata prima della ripresa degli allenamenti: ieri gli esami strumentali effettuati da Dodo dopo il problema... Guehi VISITED us this week! Oliver Glasner | Crystal Palace v Fiorentina Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League; I convocati per Crystal Palace - Fiorentina -. Marianella: Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma senza Kean...Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella è intervenuto su Radio FirenzeViola per presentare la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara. tuttomercatoweb.com Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficialiA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana ... lanazione.it CONFERENCE LEAGUE I In campo Crystal Palace - Fiorentina DIRETTA e FOTO per l'andata dei quarti di finale #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per assicurarti la maglia indossata in Crystal Palace-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina x.com