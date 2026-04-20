Lecce-Fiorentina oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 20 aprile, si gioca il posticipo della 33ª giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. La partita si svolge in serata e rappresenta uno degli ultimi incontri del campionato prima della sua conclusione. L’incontro si terrà nello stadio di Lecce e sarà trasmesso in diretta televisiva su una delle principali piattaforme sportive italiane. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell’inizio del match.

Torna in campo oggi, 20 aprile, la serie A con il posticipo della 33esima giornata: Lecce-Fiorentina. Un match che vede affrontarsi due grandi deluse del campionato, con in particolare il Lecce che ha un disperato bisogno di punti per cercare di mantenere vive le speranze di salvezza. Al momento i pugliesi sono terzultimi a quota 27, un punto dietro la Cremonese che però ha già giocato, costringendo il Torino a uno 0-0 inutile per i granata ma che dà un po’ di ossigeno ai lombardi. Il Lecce deve dunque puntare ai tre punti per scavalcare la Cremonese e issarsi sopra la zona retrocessione. I viola, al 15esimo posto a quota 35, non possono...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla Lecce-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 21 febbraio, a Lecce, l’Inter di Cristian Chivu, che deve immediatamente scrollarsi di dosso le tossine della sconfitta in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Verso Lecce-Fiorentina senza Sottil e col dubbio Banda: Serve partita di orgoglio; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla. Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... firenzetoday.it “Guarda David, è fatta!” Volano Genoa e Parma, si ferma il Cagliari e pareggia la Cremonese. Per completare la 33esima giornata del mini-campionato salvezza manca solo Lecce-Fiorentina! #fiorentina #violanews #seriea #lecce - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lecce- #Fiorentina x.com