Stasera a Lecce si gioca una partita importante tra la squadra di casa e la Fiorentina, che potrebbe avvicinare molto la salvezza. La sfida si presenta come un’occasione da non perdere per i salentini, mentre i toscani cercano punti fondamentali per mantenere le speranze di permanenza in campionato. Le probabili formazioni sono state già annunciate e l’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva.

Lecce, 20 aprile 2026 – Non è ancora un match point, ma poco ci manca: la gara di stasera a Lecce potrebbe rappresentare un passaggio quasi decisivo per la salvezza della Fiorentina. Fare punti in casa del Lecce (avversaria diretta, 8 punti in meno dei viola) non sarà affatto facile, ma è nelle possibilità della Fiorentina rivitalizzata dalla cura Vanoli. Grazie al pari tra Cremonese e Torino i grigiorossi sono a -7 dai viola. Così, anche in caso di sconfitta stasera al Via del Mare, i gigliati manterrebbero un margine notevole sul 18° posto mentre portare via punti dal Salento offrirebbe due scenari: restare a 8 punti sia dal Lecce che dalla squadra di Giampaolo (in caso di pari) oppure (in caso di vittoria) allungare a +11 sui giallorossi e +10 sulla Cremonese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lecce-Fiorentina: occasione salvezza, ma attenti alla carica dei salentini. Probabili formazioni e tv

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