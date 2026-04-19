Lecce-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo aver concluso l’esperienza europea in Conference League con una sconfitta contro il Crystal Palace, la Fiorentina si prepara per la prossima partita di campionato. La sfida contro la squadra di Lecce rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire il match in tempo reale.

Dopo l'amara vittoria contro il Crystal Palace che ha decretato la fine dell'avventura europea in Conference League, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Ai viola mancano ormai solo una manciata di punti per raggiungere la matematica salvezza, sempre più vicina dopo l'ultima.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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