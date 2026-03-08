fiorentina parma obiettivo salvezza probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Fiorentina e Parma si gioca oggi allo stadio “Franchi” alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta su Dazn. I tifosi delle due squadre aspettano con ansia questa sfida, che potrebbe rappresentare un momento chiave per la corsa alla salvezza. Le formazioni probabili sono state ufficializzate e la partita si presenta come un punto importante nel campionato di Serie A.

Firenze, 8 marzo 2026 – Ennesimo punto di svolta, oppure no? I tifosi viola (dotati di enorme quantità di pazienza) si chiedono cosa porterà questa sfida tra Fiorentina e Pa rma, in programma allo stadio “Franchi”, alle ore 15 (diretta tv su Dazn). La speranza è quella di una ripresa della marcia, dopo il disastro di Udine, verso l’obiettivo salvezza. Attualmente i viola sono a quota 24 (insieme a Lecce e Cremonese) nello scomodo gradino del terzultimo posto, mentre il Parma è relativamente più tranquillo a 33. Vincendo oggi, però, la Fiorentina può rimettere in forse la tranquillità dei ducali e, soprattutto, fare un passo avanti importante. Mister Vanoli difficilmente potrà schierare dall’inizio Moise Kean (sempre alle prese con il problema a una caviglia) e punterà su Piccoli, fin qui deludente, ma proprio oggi potrebbe riscattarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvDopo aver finalmente ottenuto la prima vittoria contro l'Udinese, la Fiorentina è chiamata a dare continuità nell'importantissima sfida col Parma.

Fiorentina-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tvLa brutta gara con lo Jagiellonia e la pesante sconfitta contro l'Udinese hanno fatto riaccendere in casa Fiorentina diversi campanelli di allarme.

Bonazzoli su Fiorentina-Parma: Conterà il gruppo, non il singoloL'ex attaccante, tra le altre di Fiorentina e Parma, Emiliano Bonazzoli ha parlato a ParmaLive.com della gara di domani tra le due squadre: Secondo me non sarà decisivo solo un ...

Fiorentina-Parma, per Vanoli senza Kean è vietato sbagliare di nuovo: il pronosticoPronostico Fiorentina-Parma analisi statistiche precedenti 28ª giornata Serie A in programma domenica 8 marzo alle ore 15

