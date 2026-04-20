Lecce-Fiorentina le formazioni ufficiali

Oggi si gioca la partita tra Lecce e Fiorentina, valida per la penultima giornata di campionato. Il Lecce si trova a 27 punti, posizionandosi al terzultimo posto e rischiando la retrocessione, mentre la Fiorentina conta 38 punti e si avvicina alla zona europea. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. LA DIRETTA.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali FIORENTINA vs LECCE [ DIRETTA - LIVE ] Notizie correlate Napoli-Lecce: le formazioni ufficialiTutto pronto al Maradona per il match tra il Napoli di Antonio Conte ed il Lecce di Eusebio Di Francesco. Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficialiTutto pronto al Maradona per la gara di campionato tra il Napoli di Conte e la Fiorentina di Vanoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lecce-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla. Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison-Gud sulle fasce, Fagioli ok in regiaSono ufficiali le formazioni di Lece-Fiorentina, match in programma al Via del Mare alle 20:45 per il 33° turno di campionato. Paolo Vanoli si schiera col 4-1-4-1 e lascia a sorpresa ... firenzeviola.it Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE facebook Le ultimissime sulle scelte dei due allenatori per il posticipo tra Lecce e Fiorentina x.com