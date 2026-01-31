Questa sera al Maradona si gioca una sfida importante tra Napoli e Fiorentina. Le squadre sono pronte, con le formazioni ufficiali già annunciate da Conte e Vanoli. I tifosi sono in attesa di vedere come andrà a finire questo match di campionato.

Tutto pronto al Maradona per la gara di campionato tra il Napoli di Conte e la Fiorentina di Vanoli. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

© Forzazzurri.net - Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

