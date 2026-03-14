Napoli-Lecce | le formazioni ufficiali

Al stadio Maradona, si sono sfidate le formazioni ufficiali di Napoli e Lecce, con le scelte dei rispettivi allenatori ormai definitive. La partita ha visto scendere in campo le formazioni confermate, pronte a dare il via alla sfida. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, segnando l’inizio di un incontro tra le due squadre.

Tutto pronto al Maradona per il match tra il Napoli di Antonio Conte ed il Lecce di Eusebio Di Francesco. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco. BERRETTI CASERTANA- E’ stato bello lo stesso, intanto quale futuro in casa rossoblù? Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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