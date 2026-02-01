Alle 12 si gioca una partita importante tra Torino e Lecce. Marco Baroni rischia di perdere la panchina se i risultati non migliorano, mentre Di Francesco punta a dare una svolta alla sua squadra. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Cheddira parte dal primo minuto. La sfida si presenta come un vero e proprio scontro di nervi, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da lui Eusebio Di Francesco. E Baroni dovrà difendere - al contrario dello sceriffo Cooper - la sua nuova città: Torino. Fuori da metafora, suggestiva solo perché si gioca alle 12.30: Baroni contro il Lecce, che lui stesso portò in Serie A nel 2022 e salvò per la prima volta nel 2023. Deve, però, difendere la propria panchina: il Torino ha preso sei gol dal Como la settimana scorsa, al momento è in piena lotta per non retrocedere e in caso di ko - dopo una settimana di ritiro - il tecnico granata potrebbe essere esonerato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco: Baroni si gioca la panchina, Di Francesco cerca l'accelerata. Le formazioni ufficiali: Cheddira dal 1'

Approfondimenti su Torino Lecce

Questa sera si sfidano Torino e Lecce nella 23esima giornata di Serie A.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Torino-Lecce si avvicina. L'ex Lucarelli: è un crocevia per la salvezza; All'Olimpico lunch match da brividi tra Torino e Lecce. Di Francesco si affida all'italo-marocchino Cheddira; Torino-Lecce sulla strada della salvezza, gioca Vives: i pugliesi hanno energia, Cheddira servirà; Toro, ritiro e silenzio stampa prima dello scontro salvezza contro il Lecce.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco: Baroni si gioca la panchina, Di Francesco cerca l'accelerata. Le formazioniTorino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da ... quotidianodipuglia.it

Torino-Lecce, brividi Di Francesco: testa alta e giocare bene non basta piùI salentini adesso hanno bisogno dei punti utili per risollevarsi. Lo sa bene Eusebio Di Francesco:«Dobbiamo essere bravi a inserirci nelle loro difficoltà» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook

ITALIA . #SERIEA 12:30 Torino - Lecce 15:00 Como - Atalanta 18:00 Cremonese - Inter 20:45 Parma - Juventus x.com