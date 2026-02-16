Cagliari-Lecce le formazioni ufficiali | Pisacane con Pavoletti Di Francesco punta su Cheddira

Pisacane scende in campo con Pavoletti nel Cagliari, mentre Di Francesco punta su Cheddira nel Lecce. Le formazioni ufficiali per il match di questa sera alle 20.45 all’Unipol Domus sono state annunciate, con i tecnici che hanno deciso le pedine da schierare in vista del posticipo della 25ª giornata.

Cagliari e Lecce si preparano a scendere in campo per il posticipo della 25ª giornata di Serie A 2025-26. Pisacane schiera in porta Caprile con difesa formata da Zappa, Mina, Zé Pedro e Obert. A centrocampo ci sono Palestra e Idrissi sulle fasce con Adopo e Sulemana in mezzo. Esposito e Pavoletti formano il tandem offensivo. Di Francesco schiera Falcone tra i pali con difesa formata da Veiga, T.Gabriel, Gaspar e Gallo. In mediana ci sono Ramadani e Coulibaly con la trequarti formata da Pierotti, Gandelman e Sottil. Unica punta Cheddira. Segui il match in diretta. LE FORMAZIONI UFFICIALI Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

