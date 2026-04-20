Lecce-Fiorentina in streaming gratis? Dove vedere il posticipo in TV

Lunedì sera, il calcio italiano si concentra sul match tra Lecce e Fiorentina, valido come posticipo della 33ª giornata di campionato. La partita si svolge in un momento di grande attesa e si può seguire in diretta streaming senza costi aggiuntivi o in televisione, a seconda delle opzioni disponibili. Entrambe le squadre sono impegnate in una fase cruciale della stagione, con obiettivi diversi in classifica.

Lunedì di passione per il calcio italiano. Il posticipo della 33ª giornata mette di fronte due realtà agli antipodi in questo scorcio di 2026. Il Lecce, reduce da un periodo nerissimo con quattro sconfitte consecutive e un attacco che fatica maledettamente a trovare la via della rete, ospita una Fiorentina che ha cambiato marcia. I viola viaggiano a una media punti da Champions, avendo raccolto ben 18 punti nelle ultime nove gare, numeri che solo Napoli e Inter sono riuscite a superare. Un incrocio tra crisi e ambizione. Passando al campo, c’è da considerare che il Lecce ha un disperato bisogno di punti salvezza. I salentini hanno perso 11 delle 16 partite giocate nel 2026 e il fattore campo deve tornare a essere un fortino.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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