Udinese-Fiorentina in streaming gratis? Dove vedere il posticipo del lunedì

La partita tra Udinese e Fiorentina si gioca alla Dacia Arena, chiudendo la 27ª giornata di Serie A. La sfida si svolge in un orario serale e sarà visibile in streaming gratuito. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la loro posizione in classifica. Gli spettatori potranno seguire l’incontro senza costi aggiuntivi.

La Viola di Paolo Vanoli fa visita all'Udinese di Kosta Runjaic per chiudere la 27ª giornata di Serie A: ecco tutte le soluzioni per seguire il match in diretta TV e streaming legale. Il sipario sulla 27ª giornata di Serie A si chiude alla Dacia Arena con una sfida che mette in palio punti pesanti per la tranquillità della classifica. Oggi, lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45, l'Udinese ospita la Fiorentina in un posticipo che promette spettacolo. I friulani stanno attraversando un momento complicato, reduci da tre sconfitte consecutive, mentre la Viola sembra aver inserito le marce alte in questo inizio di 2026, con 15 dei suoi 24 punti totali conquistati proprio nel nuovo anno.

