Juventus-Bologna in streaming gratis? Dove vedere il posticipo in TV

La partita tra Juventus e Bologna si gioca a Torino nella 33ª giornata di campionato. La Juventus, dopo un cambio di allenatore, cerca di raggiungere il settimo risultato utile consecutivo. La sfida è molto attesa e si può seguire in TV o in streaming, con diverse opzioni disponibili per gli appassionati che vogliono seguire il posticipo domenicale.

La domenica della 33ª giornata si chiude in bellezza a Torino. La Juventus, rigenerata dalla cura Luciano Spalletti, cerca il settimo risultato utile consecutivo per blindare quel piazzamento Champions che scotta ogni settimana di più. Di fronte, però, c’è un Bologna ferito: i rossoblù di Vincenzo Italiano devono smaltire la delusione europea di Birmingham e hanno tutta l’intenzione di rovinare i piani bianconeri per chiudere a testa alta una stagione comunque intensa. Juventus-Bologna: l’analisi del match. Passando al campo, la Juve sembra aver trovato una quadratura importante, trascinata dalla fantasia di Yildiz e dalla solidità di Bremer. C’è da considerare, però, che il Bologna è squadra imprevedibile e capace di fiammate improvvise, specialmente con Orsolini in serata di grazia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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