Alle prime battute della sfida tra Lecce e Fiorentina, si nota come le due città siano spesso paragonate, con Lecce che viene chiamata la Firenze del Sud. La partita è iniziata e i giocatori sono in campo, pronti a dare il via alla fase centrale dell’incontro. Entrambe le squadre cercano di conquistare punti importanti, mentre i tifosi seguono con attenzione l’andamento del match.

Per capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Sarà la luce, per molti l'arte. Nel calcio, invece, i destini adesso sono contrapposti (o quasi). Sicuramente sono diversi. Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare punti per eguagliare o superare la Cremonese di Marco Giampaolo e avvicinare il Cagliari (che può essere tirato nuovamente dentro). Vanoli, invece, può chiudere qui la questione e anche un'annata per tanti aspetti maledetta ma col finale lieto: la viola è stata a lungo nelle ultime tre, ha rischiato davvero la retrocessione ma adesso ha già un match-point per mettere fine a dubbi e sofferenze e iniziare a programmare la prossima stagione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Fiorentina diretta: inizia la partita

FIORENTINA vs LECCE [ DIRETTA - LIVE ]

Notizie correlate

Lecce-Udinese diretta, inizia la partitaLa parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere.

Lecce-Inter diretta: inizia la partitaCome Nereo Rocco prima di un Padova-Juventus: che vinca il migliore? Speriamo di no.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Lecce - Fiorentina; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Fiorentina: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net

DIRETTA | Lecce Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Cheddira e Piccoli, si gioca! (20 aprile 2026)Diretta Lecce Fiorentina streaming video tv: i viola affrontano una trasferta importante per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. ilsussidiario.net

Serie A, in campo Lecce-Fiorentina: Cheddira e Gudmundsson titolari Stadio Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce- facebook

Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com