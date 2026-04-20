Lecce-Fiorentina 1 a 1 | gran colpo di Harrison il pareggio lo firma Tiago Gabriel

Nel match tra Lecce e Fiorentina, terminato 1-1, il gol del pareggio è arrivato dopo un’ora di gioco grazie a un tiro di Harrison. La Fiorentina aveva aperto le segnature intorno alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa, al limite della metà, il Lecce ha trovato il pareggio con una conclusione di Tiago Gabriel. La partita si è conclusa con un gol per parte.

LECCE – Al massimo dello sforzo, da poco superata la metà della ripresa, il Lecce è riuscito a rimettere in equilibrio la gara che la Fiorentina stava conducendo dalla mezzora del primo tempo grazie a un gran colpo di Harris.È stato Tiago Gabriel, su calcio d’angolo calciato da Gallo, a deviare.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel risponde a HarrisonAGI - Un tempo e un punto a testa per Lecce e Fiorentina, che pareggiano per 1-1 lo scontro salvezza del "Via del Mare": sono prima Harrison e poi... Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTILewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Serie A: 9 partite Serie B: 6 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lecce-Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Tiago Gabriel risponde a Harrison: la sfida-salvezza tra Lecce e Fiorentina finisce pariFiorentina 30 ' J. Harrison (ass. : R. Mandragora) ... corrieredellosport.it Passione Fiorentina. . Il post Lecce-Fiorentina - facebook.com facebook Lo scontro salvezza tra #Lecce e #Fiorentina finisce 1-1 Chi avevate in campo Avete vinto la giornata x.com