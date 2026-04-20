AGI - Un tempo e un punto a testa per Lecce e Fiorentina, che pareggiano per 1-1 lo scontro salvezza del "Via del Mare": sono prima Harrison e poi Tiago Gabriel a mettere la firma sul risultato finale. Dopo 11 minuti, Gosens è costretto al cambio per un problema muscolare. Al 18', Cheddira ci prova di testa da angolo ma Fagioli salva sulla linea. Al 29' è Falcone a distendersi in tuffo sulla sua destra per sventare un mancino a giro dal limite di Mandragora. Il punteggio si sblocca alla mezz'ora. Mandragora allarga sulla destra per Harrison, che si sistema la palla sul sinistro e trova l'angolino lontano con una conclusione chirurgica che supera Falcone.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel risponde a Harrison

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