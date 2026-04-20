Lecce-Fiorentina 1-1 | Tiago Gabriel risponde a Harrison ma al Via del Mare è solo pari

Nella partita tra Lecce e Fiorentina, terminata 1-1, Tiago Gabriel ha segnato il gol che ha risposto a quello di Harrison. La gara si è disputata al Via del Mare e, con questo risultato, la Fiorentina poteva avvicinarsi alla salvezza, mentre il Lecce si mantiene vicino alla zona retrocessione. La partita si è svolta il 20 aprile 2026.

Lecce 20 aprile 2026 - La Fiorentina poteva fuggire definitivamente dalla zona salvezza, ma il Lecce non glielo ha concesso e rimane agganciato al quartultimo posto. Al Via del Mare finisce 1-1 con la rete di Harrison a portare avanti la Viola, prima del pari firmato da Tiago Gabriel nel secondo tempo. I salentini non pienamente soddisfatti del pari riescono però a rimanere agganciati alla Cremonese al quartultimo posto, mentre i toscani conservano il +8 sulla zona rossa. Primo tempo. Sfida importantissima per il Lecce per provare a riaccendere le proprie speranze di salvezza, mentre la Fiorentina può mettersi definitivamente al sicuro con una vittoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde a Harrison, ma al Via del Mare è solo pari Notizie correlate Lecce Fiorentina 1-1: Gabriel risponde a Harrison, un punto a testa al Via del Mare. Cosa è successo nel posticipodi Luca FiorettiLecce Fiorentina, il pareggio nel posticipo serale chiude questa trentatreesima giornata di campionato che ha visto la Juve... Un tempo per parte al Via del Mare: Harrison illude la Viola, Tiago Gabriel salva il LecceIl diagonale vincente di Harrison sembra spianare la strada agli ospiti, ma la mossa dalla panchina di Di Francesco e la zampata di Tiago Gabriel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A, in campo Lecce-Fiorentina DIRETTA; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Serie A: 9 partite Serie B: 6 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lecce-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'Il Lecce si prende un punto in rimonta: Fiorentina in vantaggio con la perla di Harrison, di Tiago Gabriel la firma del definitivo 1-1. Il Lecce risponde al pareggio della Cremonese: al 'Via del Mare' ... goal.com SERIE A | Il posticipo della 33ma giornata tra Lecce e Fiorentina finisce 1-1. #ANSA x.com Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: vantaggio di Harrison e pareggio di Tiago Gabriel Stadio Via del Mare Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultat - facebook.com facebook