Lecce-Fiorentina 1-1 | i viola segnano soffrono e si avvicinano al traguardo

Nella partita tra Lecce e Fiorentina, terminata 1-1, i viola sono riusciti a ottenere un punto che avvicina la squadra alla salvezza. La partita si è svolta il 20 aprile 2026 e, sebbene una vittoria avrebbe potuto chiudere il discorso salvezza, il pareggio permette comunque alla Fiorentina di mantenere una posizione favorevole in classifica. La squadra ha segnato, ha subito un gol e ha resistito fino al fischio finale.

Lecce, 20 aprile 2026 – Una vittoria avrebbe chiuso il discorso salvezza per la Fiorentina, ma anche il pareggio a Lecce rappresenta un passo avanti della squadra viola verso l’obiettivo salvezza. Peccato perché il buon primo tempo gigliato e lo splendido gol di Harrison al 30’ (tiro a effetto dopo la sponda di Piccoli e l’assist di Mandragora) avevano fatto pensare (sperare) in una vittoria viola. Al 38’ poi Piccoli manca il gol in scivolata per un soffio. La ripresa è tutt’altro: il Lecce si risveglia, i viola si abbassano troppo e subiscono. Il Lecce crea un paio di mischie pericolose, impegna De Gea con un gran tiro di Banda e pareggia al 71’ con un colpo di testa di Tiago Gabriel che anticipa Ndour.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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