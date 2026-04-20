Nel pomeriggio di oggi si è giocata la partita tra Lecce e Fiorentina, conclusa con la vittoria della squadra ospite per 1-0. Al termine del primo tempo, il risultato vede i viola in vantaggio grazie a un gol realizzato da un calciatore di nome Harrison. La squadra di casa si trova al terzultimo posto in classifica con 27 punti, mentre la Fiorentina ha raggiunto 38 punti, avvicinandosi alla zona di classifica più alta.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Gran gol di Mandragora con un tiro a effetto porta avanti i viola. E' il 29' Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina 0-1: all’intervallo viola avanti grazie al gran gol di Harrison. La partita in diretta

FIORENTINA - LECCE 0-1: IL PUNTO PIÙ BASSO MAI VISTO.. ESONERO IMMEDIATO

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