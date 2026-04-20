Lecce-Fiorentina 0-1 | gran gol di Harrison La partita in diretta

Nella partita giocata a Lecce, la Fiorentina ha vinto 1-0 contro il team di casa grazie a un gol di Harrison. La sfida si è disputata il 20 aprile 2026 e ha visto le due squadre affrontarsi in una partita decisiva per la zona pericolante della classifica. Il Lecce, con 27 punti, si trovava in terzultima posizione, mentre la Fiorentina contava 38 punti e si trovava vicino alla zona di testa.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Gran gol di Mandragora con un tiro a effetto porta avanti i viola. E' il 29' Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina 0-1: gran gol di Harrison. La partita in diretta IN DIRETTA : Fiorentina-LecceSerie A 2025| Partita in DIRETTA PES eFOOTBALL Notizie correlate Lecce-Fiorentina diretta: inizia la partitaPer capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Lecce-Fiorentina, si gioca! La partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Lecce-Fiorentina 0-0: la partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i ... lanazione.it DIRETTA | Lecce Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Coulibaly! (20 aprile 2026)Diretta Lecce Fiorentina streaming video tv: i viola affrontano una trasferta importante per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. ilsussidiario.net Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: da Solomon a Banda, Gandelman, Brescianini e Stulic Tutte le scelte shorturl.at/3m7o2 facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com