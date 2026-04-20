Lecce-Fiorentina 0-1 | gran gol di Harrison La partita in diretta

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita giocata a Lecce, la Fiorentina ha vinto 1-0 contro il team di casa grazie a un gol di Harrison. La sfida si è disputata il 20 aprile 2026 e ha visto le due squadre affrontarsi in una partita decisiva per la zona pericolante della classifica. Il Lecce, con 27 punti, si trovava in terzultima posizione, mentre la Fiorentina contava 38 punti e si trovava vicino alla zona di testa.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Gran gol di Mandragora con un tiro a effetto porta avanti i viola. E' il 29' Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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