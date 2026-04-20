Lecce Di Francesco nel post partita | Mi tengo la prestazione Con questa cattiveria faremo buone cose

Dopo la partita tra Lecce e Fiorentina, l’allenatore dei padroni di casa ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato la prestazione della squadra, affermando di volerla mantenere, e ha sottolineato l’importanza della cattiveria dimostrata in campo. Nessuna analisi approfondita o commento su altri aspetti della gara, solo considerazioni sulla performance dei suoi e sull’atteggiamento mostrato durante il match.

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Del Rosso nel post partita di Juventus-Lecce, pareri

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