A Lecce, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in casa a causa di un colpo di pistola alla tempia. Secondo quanto riferito dagli agenti, il giovane avrebbe preso una pistola credendo fosse scarica e si sarebbe sparato accidentalmente. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini e non sono ancora state definite le cause precise di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti per i rilievi del caso.

Sono stati momenti di forte shock a Lecce nella serata di ieri. Tre amici, di cui due fratelli, stavano presumibilmente maneggiando una pistola vera quando è accaduta la tragedia:il fratello minore, di 17 anni, è deceduto dopo essersi presumibilmente sparato in modo accidentale. Nessuno di loro poteva aspettarsi il tragico epilogo, e gli altri due ragazzi presenti hanno assistito ad una scena brutale. Secondo quanto emerso, il ragazzo di origini bulgare viveva insieme al fratello di 28 anni e nell’appartamento era presente anche un loro amico. Stando ad una prima ricostruzione,il caricatore dell’arma sarebbe stato vuoto. Dunque, i ragazzi non si sarebbero accorti che, invece,vi era la presenza di un colpo in canna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lecce, 17enne muore in casa per un colpo di pistola alla tempia: ‘Un gioco finito male’

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