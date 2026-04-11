Nerviano trovato morto nell’auto in fondo al laghetto | incidente o gesto volontario si indaga a tutto campo

A Nerviano, un veicolo è stato trovato sommerso in un laghetto e successivamente recuperato. All’interno dell’auto è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 72 anni. Le autorità stanno indagando per stabilire le cause del decesso, valutando se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. La situazione resta sotto analisi, con le verifiche ancora in corso.

Nerviano (Milano), 11 aprile 2026 – Un’auto s profondata nell’acqua, invisibile fino all’ultimo. Poi il ritrovamento, il recupero e la conferma più temuta: dentro il veicolo, il corpo senza vita di un uomo di 72 anni. https:www.ilgiorno.itvideonerviano-auto-finisce-nel-laghetto-sommozzatori-in-azione-wku8tcmm Si è conclusa così, in modo tragico, la vicenda della sua scomparsa, denunciata dalla figlia giovedì. Il ritrovamento è avvenuto in via Giovanni XXIII a Nerviano, in un’area che custodisce un laghetto. L’auto, completamente sommersa, è stata individuata nelle sue acque. Non si sa ancora da quanto tempo si trovasse lì, nascosta sotto la superficie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, trovato morto nell’auto in fondo al laghetto: incidente o gesto volontario, si indaga a tutto campo Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a NervianoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo da un’auto... Leggi anche: Nerviano, cadavere trovato in auto finita in un laghetto: si cercano altri corpi Temi più discussi: Corpo trovato in un laghetto nel Milanese è di un 72enne; Tragedia nel Milanese, auto si inabissa nel laghetto al centro del parco: morto un uomo; Un uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto; Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di un uomo. Milano, auto nel laghetto a Nerviano. Morto un 72enne: indagini in corsoÈ di un uomo anziano, di circa 72 anni, il corpo rinvenuto nel laghetto del parco di via Giovanni XXIII a Nerviano, in provincia di Milano: l'ipotesi più probabile è che l'anziano si sia suicidato, la ... milano.repubblica.it Corpo trovato in un laghetto nel Milanese è di un 72enneIl rinvenimento del cadavere è avvenuto questa mattina. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'ar ... tg24.sky.it I vigili del fuoco del comando di Milano hanno trovato il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, all'interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l'arrivo dei sommozzatori di Torino per verif - facebook.com facebook Milano, auto nel laghetto a Nerviano morto un 72enne x.com