Nerviano trovato morto nell’auto in fondo al laghetto | incidente o gesto volontario si indaga a tutto campo

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nerviano, un veicolo è stato trovato sommerso in un laghetto e successivamente recuperato. All’interno dell’auto è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 72 anni. Le autorità stanno indagando per stabilire le cause del decesso, valutando se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. La situazione resta sotto analisi, con le verifiche ancora in corso.

Nerviano (Milano), 11 aprile 2026 – Un’auto s profondata nell’acqua, invisibile fino all’ultimo. Poi il ritrovamento, il recupero e la conferma più temuta: dentro il veicolo, il corpo senza vita di un uomo di 72 anni. https:www.ilgiorno.itvideonerviano-auto-finisce-nel-laghetto-sommozzatori-in-azione-wku8tcmm Si è conclusa così, in modo tragico, la vicenda della sua scomparsa, denunciata dalla figlia giovedì. Il ritrovamento è avvenuto in via Giovanni XXIII a Nerviano, in un’area che custodisce un laghetto. L’auto, completamente sommersa, è stata individuata nelle sue acque. Non si sa ancora da quanto tempo si trovasse lì, nascosta sotto la superficie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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