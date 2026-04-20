Durante la partita, il giocatore ha espresso chiaramente il suo disappunto per essere stato sostituito, chiedendo spiegazioni sul campo. La sua reazione ha attirato l’attenzione, mentre i numeri 15 e 51 rappresentano rispettivamente i minuti di ingresso in campo e l’orario della sostituzione. La scena si è svolta nel contesto di una trasferta in cui il calciatore ha mostrato insofferenza, evocando confronti con altri episodi simili nel calcio.

Rafa Leao è diventato sindacalista di se stesso. Quando è uscito dal campo a Verona, ha chiesto ad Allegri il motivo del cambio: "Perché io?". Quasi una citazione di "Why always me?", ora e sempre marchio di fabbrica di Mario Balotelli. Leao in campionato ha finito solo 8 partite sulle 20 cominciate e una volta, a Roma contro la Lazio a metà marzo, aveva protestato in modo ben più veemente. Allegri l'ha abbracciato ed è passato oltre: non è nato un caso. Rafa però ha ragione o torto? Intanto, la spiegazione di Allegri a fine partita ci fa capire che cosa Max abbia risposto al suo numero 10. "Leao mi ha chiesto il perché del cambio ma io l'ho sostituito per mettere un altro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao fa bene a protestare con Allegri per la sostituzione? La risposta in due numeri: 15 e 51

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