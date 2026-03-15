Sostituzione Leao rabbia del portoghese in Lazio Milan | la reazione di Maignan il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna Cos’è successo

Durante la partita tra Lazio e Milan, il cambio di Leao ha suscitato diverse reazioni, tra cui la rabbia del portoghese e l'espressione di disappunto di Maignan. Si sono inoltre notate tensioni tra i giocatori e un atteggiamento freddo tra Allegri e alcuni membri dello staff, mentre in tribuna è stato osservato un gesto di Tare. La scena ha catturato l’attenzione più degli sviluppi sul campo.

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