Un ex calciatore noto per aver indossato la maglia di una rinomata squadra italiana ha rilasciato un’intervista in esclusiva a un quotidiano sportivo, esprimendo valutazioni sul reparto offensivo del club. L’intervento si concentra sul settore attaccanti, con riferimenti alle possibili strategie da adottare e alle scelte del tecnico attuale. Le dichiarazioni rappresentano un punto di vista esterno sulla situazione attuale della formazione.

José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), autore di 161 gol in 246 partite in rossonero e vincitore con il Diavolo di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta del Milan a Napoli e addio dei rossoneri allo Scudetto: "Me lo aspettavo sinceramente e non sono sorpreso né dalla sconfitta né dall'uscita dei rossoneri dal giro Scudetto". Altafini sul Milan: "Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l'attuale classifica. Stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altafini: “Milan, l’attacco va rifatto da capo”. Poi ‘scarica’ Leao: “Io farei così …”

Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove…Ecco chi vedrei bene in rossonero»Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto.

Altafini: “Milan, scambia Leao con uno forte e più utile. Il 9? Punterei su Kean”José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), autore di 161 gol in 246 partite in rossonero e vincitore con il Diavolo di 2...

Pagina 2 | Altafini affossa il Milan: Attacco sbagliato, tutto da rifare. Allegri non può fare di piùIn che senso? « L’attacco del Milan va rifatto daccapo. Oltre al centravanti titolare vanno prese un altro paio di punte al posto di quelle attuali. Solo così il reparto offensivo si alzerà di livello ... tuttosport.com

Altafini vota Kean per l'attacco del Milan: Ha potenzialità, lo vedo bene in rossoneroSulle colonne di Tuttosport in edicola oggi spazio alle parole di José Altafini. Il grande ex attaccante, 216 gol in Serie A dei quali 120 col Milan, parla dell'attacco dei ... firenzeviola.it