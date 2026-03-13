Rafael Leao si prepara a chiudere la stagione con un ruolo da protagonista al Milan, lavorando con Corradi, ex bomber ora collaboratore di Allegri, per migliorare la freddezza sotto porta. Il portoghese si allena con attenzione, puntando a consolidare le sue capacità offensive e a rafforzare il suo contributo alla squadra in vista delle sfide decisive.

Rafa Leao prende la mira. Non per cancellare l'errore che nel derby avrebbe consentito di raddoppiare, e dunque di vivere un finale più tranquillo, ma per essere protagonista assoluto nelle ultime dieci giornate quando, oltre all'ingresso nella prossima Champions, il Milan si giocherà il tricolore. Il portoghese ha segnato a Cremona, nell'ultima affermazione in trasferta del Diavolo, ma quella rete del raddoppio è stata. troppo facile: un appoggio alle spalle di Audero su assist di Nkunku, in contropiede e con la porta spalancata. Il numero 10 rossonero vuole firmare gol "pesanti", essere trascinatore e decisivo. Per questo da settimane lavora come e più degli altri.

Leao, l'aiuto di Corradi e le parole da leader del Milan: Rafa è pronto per un finale da top

