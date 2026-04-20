Le trattative di Islamabad e l’ostentazione del potere imperiale

Le trattative tra Stati Uniti e Iran si svolgono a Islamabad, ma le comunicazioni tra le parti sono caratterizzate da tensioni e dichiarazioni contraddittorie. La squadra americana si prepara a partire per cercare un accordo, mentre il governo iraniano insiste sulla rimozione del blocco ai porti come condizione preliminare. Trump ha minacciato conseguenze drastiche in caso di fallimento dei negoziati, alimentando un clima di incertezza sulla possibilità di un’intesa.

Incertezza sui negoziati di Islamabad, con Trump che afferma che la squadra negoziale americana vi si recherà per chiudere, altrimenti minaccia sfracelli contro l’Iran, mentre Teheran insiste sul fatto che l’America debba togliere il blocco ai suoi porti se vuol dialogare. Una richiesta legittima, che intende rendere edotta la controparte sul fatto che trattare esercitando la massima pressione, come usa l’amministrazione Trump, non può essere accettata. Ennesimo braccio di ferro incrementato dall’attacco a un mercantile iraniano, al quale Teheran ha preannunciato una risposta. Mentre scriviamo non è chiaro se tutto ciò farà collassare le trattative.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le trattative di Islamabad e l’ostentazione del potere imperiale Notizie correlate Leggi anche: Trump, i miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: “Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni”La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Islamabad, riprendono le trattative tra Stati Uniti e Iran; Iran e Stati Uniti non hanno trovato un accordo; Falliscono i negoziati Usa-Iran: nessun accordo sul nucleare e tensioni nello Stretto di Hormuz; I colloqui a Islamabad vanno avanti, su Hormuz forte disaccordo Iran-Usa. Trump: Comunque vada, vinceremo. Negoziatori USA verso Islamabad. Domani le trattative. Trump: Ultima possibilità. Teheran ci saràFonti iraniane, il team negoziale andrà in Pakistan martedì Una delegazione iraniana arriverà martedì in Pakistan: lo hanno riferito fonti iraniane vicine ai negoziati con gli Usa, secondo quanto ripo ... msn.com Iran, Trump: «I miei negoziatori verso Islamabad, domani le trattative»Lo ha riferito il presidente Usa su Truth. Ad Abc ha parlato anche di pace: «Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà» ... giornaledibrescia.it Incerto il secondo round di negoziati #Usa - #Iran ma #Islamabad si prepara - #IranWar - facebook.com facebook Se avvi le trattative e durante i colloqui bombardi Se lo fai 2 volte (giugno e febbraio) Se 2 tue navi militari passano in acque contese durante le trattative di Islamabad Se dai una prova di forza alla vigilia delle 4e trattative Se riempi i tuoi social di minacce Che x.com