Le trattative di Islamabad e l’ostentazione del potere imperiale

Da it.insideover.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra Stati Uniti e Iran si svolgono a Islamabad, ma le comunicazioni tra le parti sono caratterizzate da tensioni e dichiarazioni contraddittorie. La squadra americana si prepara a partire per cercare un accordo, mentre il governo iraniano insiste sulla rimozione del blocco ai porti come condizione preliminare. Trump ha minacciato conseguenze drastiche in caso di fallimento dei negoziati, alimentando un clima di incertezza sulla possibilità di un’intesa.

Incertezza sui negoziati di Islamabad, con Trump che afferma che la squadra negoziale americana vi si recherà per chiudere, altrimenti minaccia sfracelli contro l’Iran, mentre Teheran insiste sul fatto che l’America debba togliere il blocco ai suoi porti se vuol dialogare. Una richiesta legittima, che intende rendere edotta la controparte sul fatto che trattare esercitando la massima pressione, come usa l’amministrazione Trump, non può essere accettata. Ennesimo braccio di ferro incrementato dall’attacco a un mercantile iraniano, al quale Teheran ha preannunciato una risposta. Mentre scriviamo non è chiaro se tutto ciò farà collassare le trattative.🔗 Leggi su It.insideover.com

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