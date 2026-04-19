Trump i miei negoziatori vanno a Islamabad domani le trattative
I negoziatori americani si stanno dirigendo verso Islamabad, in Pakistan, dove domani si terranno delle trattative ufficiali. La visita si inserisce in un quadro di incontri programmati tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni o sui temi principali. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza indicazioni su eventuali sviluppi o esiti attesi.
I negoziatori americani "stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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