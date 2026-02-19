L’Arsenal butta un altro campionato? I Gunners si fanno rimontare dal Wolverhampton ultimo e ora il City può andare a – 2

L’Arsenal rischia di perdere un’altra occasione importante in campionato. La squadra di Londra, che aveva l’obiettivo di consolidare la vetta, si è fatta rimontare dal Wolverhampton, fanalino di coda, in casa propria. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando i Gunners fermi a 58 punti. Questa prestazione permette al Manchester City di avvicinarsi a soli due punti, creando tensione tra i tifosi. La corsa allo scudetto si fa più incerta dopo questa partita.

L'Arsenal e i suoi tifosi sembrano pronti a vivere l'ennesimo psicodramma: il pareggio maturato ieri contro il Wolverhampton, ultimo in classifica, ferma i Gunners a 58 punti. Ora il City di Guardiola, vincendo contro il Newcastle nel match di dopodomani alle 21:00, potrebbe portarsi a 56 punti. Brividi. Il punto del Guardian. L'Arsenal ci ricasca e butta un altro campionato?. Scrive il Guardian: Un pareggio arrivato al 94' è costato due punti ai leader della Premier League, che hanno permesso agli avversari, ultimi in classifica, di rientrare in partita, alimentando ulteriormente i dubbi sulle loro capacità di vincere il titolo.