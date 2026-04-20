Le tecnologie del futuro in scena con Most Spoke 6 al Dipartimento Diies della Mediterranea

Da reggiotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 aprile, il Dipartimento Diies dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato studenti delle scuole superiori per l'evento OpenDiies. Durante l'iniziativa, è stato presentato Most Spoke 6, un progetto legato alle tecnologie del futuro. L'iniziativa ha coinvolto i partecipanti in attività e dimostrazioni riguardanti le innovazioni nel campo dell'ingegneria delle infrastrutture e dell'energia sostenibile.

Il dipartimento di ingegneria dell'informazione, delle infrastrutture e dell'energia sostenibile (Diies) dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle scuole superiori, giovedì 16 aprile, in occasione dell'iniziativa OpenDiies. L'evento ha offerto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Mt Tecnologie Edili guarda al futuroMt Tecnologie Edili è una srl nata negli anni 80 che Manlio Martini ha rilevato nel 2004, facendo un investimento in previsione dello sviluppo del...

Dalla tzatziki al babaganoush: le salse speziate e colorate della cucina mediterraneaAlcune hanno la consistenza di una crema, come l'hummus, altre hanno il sapore delle vacanze estive nelle isole greche, come la tzatziki.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Al DIIES della Mediterranea va in scena la tecnologia del futuro tra IA e guida autonoma e connessa.

most spoke le tecnologie del futuroLe tecnologie del futuro in scena con Most Spoke 6 al Dipartimento Diies della MediterraneaIl dipartimento di ingegneria dell'informazione, delle infrastrutture e dell'energia sostenibile (Diies) dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle ... reggiotoday.it

most spoke le tecnologie del futuroLe tecnologie del futuro in scena al Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea: dalla ricerca alla praticaIl DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle scuole superiori ... ilmetropolitano.it

Trova facilmente notizie e video collegati.