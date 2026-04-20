Le tecnologie del futuro in scena con Most Spoke 6 al Dipartimento Diies della Mediterranea

Giovedì 16 aprile, il Dipartimento Diies dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato studenti delle scuole superiori per l'evento OpenDiies. Durante l'iniziativa, è stato presentato Most Spoke 6, un progetto legato alle tecnologie del futuro. L'iniziativa ha coinvolto i partecipanti in attività e dimostrazioni riguardanti le innovazioni nel campo dell'ingegneria delle infrastrutture e dell'energia sostenibile.

Il dipartimento di ingegneria dell'informazione, delle infrastrutture e dell'energia sostenibile (Diies) dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle scuole superiori, giovedì 16 aprile, in occasione dell'iniziativa OpenDiies. L'evento ha offerto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Mt Tecnologie Edili guarda al futuroMt Tecnologie Edili è una srl nata negli anni 80 che Manlio Martini ha rilevato nel 2004, facendo un investimento in previsione dello sviluppo del... Dalla tzatziki al babaganoush: le salse speziate e colorate della cucina mediterraneaAlcune hanno la consistenza di una crema, come l'hummus, altre hanno il sapore delle vacanze estive nelle isole greche, come la tzatziki. Altri aggiornamenti Si parla di: Al DIIES della Mediterranea va in scena la tecnologia del futuro tra IA e guida autonoma e connessa. Le tecnologie del futuro in scena con Most Spoke 6 al Dipartimento Diies della MediterraneaIl dipartimento di ingegneria dell'informazione, delle infrastrutture e dell'energia sostenibile (Diies) dell'università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle ... reggiotoday.it Le tecnologie del futuro in scena al Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea: dalla ricerca alla praticaIl DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha aperto le proprie porte agli studenti delle scuole superiori ... ilmetropolitano.it