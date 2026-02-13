Mt Tecnologie Edili guarda al futuro

Mt Tecnologie Edili, azienda fondata negli anni ’80 e oggi guidata da Manlio Martini, guarda al futuro investendo in nuove tecnologie per migliorare i processi di costruzione, dopo aver ampliato nel tempo la propria offerta di isolanti e cartongesso.

Mt Tecnologie Edili è una srl nata negli anni 80 che Manlio Martini ha rilevato nel 2004, facendo un investimento in previsione dello sviluppo del mercato: "All’epoca – racconta Martini – l’attività consisteva nella vendita degli isolanti e del cartongesso, eseguendo anche montaggi e lavori in opera. Nel giro di qualche anno ho eliminato il servizio dedicato ai montaggi esterno, indirizzandola verso una attività puramente commerciale. Nel 2007 è entrato in società Stefano Baratta, attuale responsabile gale dell’azienda, introducendo il settore dei sistemi di protezione e di sicurezza per i lavori sui tetti, ovvero le cosiddette linee vita ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

