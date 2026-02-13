Mt Tecnologie Edili, azienda fondata negli anni ’80 e oggi guidata da Manlio Martini, guarda al futuro investendo in nuove tecnologie per migliorare i processi di costruzione, dopo aver ampliato nel tempo la propria offerta di isolanti e cartongesso.

Mt Tecnologie Edili è una srl nata negli anni 80 che Manlio Martini ha rilevato nel 2004, facendo un investimento in previsione dello sviluppo del mercato: "All’epoca – racconta Martini – l’attività consisteva nella vendita degli isolanti e del cartongesso, eseguendo anche montaggi e lavori in opera. Nel giro di qualche anno ho eliminato il servizio dedicato ai montaggi esterno, indirizzandola verso una attività puramente commerciale. Nel 2007 è entrato in società Stefano Baratta, attuale responsabile gale dell’azienda, introducendo il settore dei sistemi di protezione e di sicurezza per i lavori sui tetti, ovvero le cosiddette linee vita ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mt Tecnologie Edili guarda al futuro

Ieri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Mt Tecnologie Edili guarda al futuro.

Mt Tecnologie Edili guarda al futuroLa forza lavoro di Mt Tecnologie Edili è di 7 addetti più due soci. La sede di via Dismano si sviluppa su una superficie di 1.000 metri quadrati di capannone su 2.500 metri quadrati di area totale. La ... ilrestodelcarlino.it

BIM, Digital Twin e IoT sono le tecnologie che stanno guidando la trasformazione dell’edilizia verso un modello 4.0. Diverse ma complementari, hanno tutte un obiettivo comune: rendere i processi costruttivi più efficienti, sostenibili e controllabili. L’approfondi - facebook.com facebook