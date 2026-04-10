Le salse mediterranee come la tzatziki e l'babaganoush sono preparate con ingredienti come yogurt, melanzane, aglio, cetrioli, olio extravergine di oliva, erbe aromatiche e spezie. Questi condimenti vengono spesso serviti come accompagnamento a piatti di carne, verdure o pane, e si distinguono per il loro colore vivace e i sapori intensi. La loro diffusione si deve alle tradizioni culinarie di vari paesi della regione.

Alcune hanno la consistenza di una crema, come l'hummus, altre hanno il sapore delle vacanze estive nelle isole greche, come la tzatziki. Tutte hanno in comune ingredienti mediterranei e sapori decisi in grado di insaporire ogni tipo di pietanza: verdure, legumi, carne e pesce. Le salse speziate della cucina mediterranea hanno origini nel sud della Spagna e dell'Italia, nel nord Africa e nel Medio Oriente, ma sono amate in tutto il mondo. Tra le salse più conosciute della cucina mediorientale, l’hummus è una crema morbida a base di ceci e tahina. Il suo colore beige chiaro è spesso ravvivato da paprika, prezzemolo o un filo di olio extravergine d’oliva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla tzatziki al babaganoush: le salse speziate e colorate della cucina mediterranea

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