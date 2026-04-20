Le persone hanno imparato ad adattarsi a contesti complessi, optando spesso per mete più vicine all’Italia e esplorando diverse alternative di viaggio. Le scelte si concentrano su destinazioni accessibili e pratiche, con molte opzioni disponibili per chi desidera spostarsi senza affrontare lunghe percorrenze. Questa tendenza si riflette in un incremento delle prenotazioni di viaggi a breve raggio e in una maggiore varietà di offerte nel settore turistico.

"Le persone hanno imparato ad adattarsi a convivere con contesti complessi". In queste parole di Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi, c’è la sintesi perfetta della situazione attuale che sta vivendo il comparto delle vacanze e del turismo: tanta incertezza, ma una voglia irrinunciabile di viaggiare e scoprire il mondo. E in un momento come questo, le agenzie di viaggio svolgono un ruolo fondamentale. "Sono i veri professionisti della consulenza e dell’assistenza al cliente" prosegue Babbi, secondo cui molti viaggiatori "stanno orientando le proprie scelte verso destinazioni più vicine", anche se "al momento non si registra un aumento generalizzato dei prezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le strategie di chi viaggia: "Mete più vicine all’Italia. E tante alternative pronte"

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