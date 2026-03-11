Turismo le mete alternative al Medio Oriente | dalla Croazia al Brasile

Il turismo sta volgendo lo sguardo verso mete alternative al Medio Oriente, con destinazioni come la Croazia e il Brasile che stanno crescendo in popolarità. Queste aree sono state scelte da molti viaggiatori in cerca di alternative sicure e affascinanti. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato che, in caso di un nuovo attacco da parte di Stati Uniti e Israele, potrebbe rispondere con azioni che coinvolgono il Medio Oriente.

Il piano di reazione dell’Iran in caso di un nuovo attacco dopo quello di giugno 2024 da parte di Stati Uniti e Israele era incendiare il Medio Oriente. Un’azione che doveva rendere la guerra con la Repubblica islamica costosa anche per i paesi arabi e le loro economie. Per il turismo l’obiettivo è stato raggiunto velocemente. È bastato mettere nel mirino aeroporti, hotel e ambasciate dall’Arabia Saudita al Kuwait passando per gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar in poche ore è stato sbriciolato un decennio di sforzi compiuti dai paesi del Golfo per consolidare la propria reputazione come destinazioni sicure. La spesa dei turisti stranieri nel Medio Oriente lo scorso anno valeva 193,9 miliardi di dollari (dati Wttc) con un tasso di crescita annua media prevista fino al 2035 del 4,35% che porterebbe il valore a 301 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

