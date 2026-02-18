Pioggia di medaglie per i cuochi di Frosinone | oro argento e bronzi ai Campionati della Cucina Italiana 2026

I cuochi di Frosinone hanno conquistato numerose medaglie ai Campionati della Cucina Italiana 2026, portando a casa un oro, un argento e diversi bronzi. La competizione si è svolta a Roma, attirando chef da tutta Italia. I partecipanti locali hanno presentato piatti innovativi che hanno sorpreso la giuria, dimostrando grande abilità e creatività. La vittoria dimostra il talento della cucina di Frosinone e la crescita del settore gastronomico nella provincia. La squadra ora si prepara per le prossime sfide nazionali.

L’Associazione Provinciale Cuochi Frosinone conquista il titolo di Campionessa Italiana con Ala Balabishkyna e colleziona sei riconoscimenti nazionali, confermandosi tra le eccellenze della cucina italiana Successo straordinario per l’Associazione Provinciale Cuochi Frosinone ai Campionati della Cucina Italiana 2026. La squadra ciociara ha conquistato un bottino prestigioso, confermando talento, preparazione e spirito di squadra in una delle competizioni più importanti del panorama gastronomico nazionale. A brillare su tutti è stata Ala Balabishkyna, che ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana con Coppa e Medaglia d’Oro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Campionati della cucina italiana: medaglia d'argento per pasticciera ostuneseRomina Capriglia, pasticciera di Ostuni, ha vinto una medaglia d'argento ai Campionati della cucina italiana nella categoria

