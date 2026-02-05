Vece e Venturelli conquistano medaglie d’argento ai Europei di ciclismo su pista in Turquia

5 feb 2026

Miriam Vece e Federica Venturelli portano a casa due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Le due ragazze cremonesi hanno corso bene e si sono fatte valere in una competizione molto agguerrita.

**Le due ragazze cremonesi, Miriam Vece e Federica Venturelli, hanno ottenuto due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista tenuti a Konya, in Turchia.** La vittoria è arrivata nel penultimo giorno di competizioni, che hanno visto l’Italia completare il programma con due risultati significativi, uno in ciascuna delle due discipline femminili protagoniste. Le due atlete, entrambe nate in Emilia-Romagna, hanno dato prova di forza e precisione in condizioni difficili, sfruttando il vantaggio del tempo e il controllo della propria tecnica per salire al podio. Miriam Vece, ventottenne nata a Crema, è stata la prima a ottenere l’onore, partecipando al massimo della sua capacità in gara contro il tempo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

