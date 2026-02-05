Vece e Venturelli conquistano medaglie d’argento ai Europei di ciclismo su pista in Turquia

Miriam Vece e Federica Venturelli portano a casa due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Le due ragazze cremonesi hanno corso bene e si sono fatte valere in una competizione molto agguerrita.

**Le due ragazze cremonesi, Miriam Vece e Federica Venturelli, hanno ottenuto due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista tenuti a Konya, in Turchia.** La vittoria è arrivata nel penultimo giorno di competizioni, che hanno visto l’Italia completare il programma con due risultati significativi, uno in ciascuna delle due discipline femminili protagoniste. Le due atlete, entrambe nate in Emilia-Romagna, hanno dato prova di forza e precisione in condizioni difficili, sfruttando il vantaggio del tempo e il controllo della propria tecnica per salire al podio. Miriam Vece, ventottenne nata a Crema, è stata la prima a ottenere l’onore, partecipando al massimo della sua capacità in gara contro il tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Ancona si sono conclusi i primi eventi della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista.

In Turchia, alla quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista, le italiane portano a casa due medaglie d’argento.

Ciclismo, europei pista: argento per Miriam Vece e Federica VenturelliMiriam Vece nel Chilometro e Federica Venturelli nell'inseguimento conquistano la medaglia d'argento agli Europei su pista di ciclismo. Il bilancio totale per l'Italia è di 5 medaglie (2 argenti e 3 ... sport.sky.it

Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a KonyaLa ventottenne cremasca Miriam Vece torna sul podio a un Europeo e lo fa nella disciplina forse a lei più congeniale, quella contro il tempo. Nelle qualifiche lima ancora il record italiano sulla dist ... cremonaoggi.it

Grande giornata per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in Turchia! Miriam Vece conquista la medaglia d’argento nel chilometro da fermo, mentre Federica Venturelli sale sul podio nell’inseguimento individuale, portando a casa il suo secondo facebook

#EuroTrack26 oggi: La crescita di Vece produce un storico sul km da fermo (aiuta l'assenza di van de Wouw) pure per Venturelli che conferma il suo status di elite nell'inseguimento Leitao fenomenale nella corsa a punti dell'omnium Kopecky facile nella c x.com